Église de la Nativité, Allerey-sur-Saône (71) Eglise de la Nativité d’Allerey-sur-Saône Allerey-sur-Saône

Église de la Nativité, Allerey-sur-Saône (71) Découverte de cette église petite « perle » de l’Art baroque en Bourgogne et La Nuit des églises de cette année à Allerey en fait cette année 2024 son programme . 22 et 23 juin Eglise de la Nativité d’Allerey-sur-Saône 22 juin 2024 – Concert musique baroque – Eglise d’Allerey – Début 18h30 – Place : 10€ / personne – 23 juin 2024 – Eglise ouverte avec visites guidées de 11h30 à 18h . Visites gratuites . Livret sur l’église en vente sur place 10€ unitaire .

« Nuit des Eglises 2024 à Allerey»

Chaque année depuis 13 ans les évêques de France (CEF) décident de lancer l’évènement national qu’est « La Nuit des églises » et cette année nous (la PRTL et l’équipe EAP de la paroisse) avons été sollicités à rééditer, directement par eux, ce que nous avions réalisé avec succès à l’église paroissiale de St Jean Baptiste de Verdun en 2023, avec l’appui de la PRTL71. (Evêché de Autun / Chalon / Macon). Nous avons la joie de nous placer cette année sous le parrainage prestigieux de l’ACADEMIE DES BEAUX-ARTS !

Après en avoir discuté en assemblée, le Père Léon curé de notre paroisse et l’équipe EAP se trouvent d’accord pour relever de nouveau le challenge mais, comme déjà demandé l’an dernier par certains, dans une autre église de notre paroisse (qui en compte 18).

Cet événement se déroulera donc cette année en 2 temps sur

le week-end du 22 et 23 juin 2024 à l’église d’Allerey !

Le 22 Concert baroque EXCEPTIONNEL

Le 23 Visite commentée de l’église

Pourquoi Allerey ? Me direz vous .. et nous pourrions vous répondre : parce que cet édifice religieux est une « perle méconnue » de notre paroisse, de notre diocèse, mais pas totalement de notre Pays la France ni de l’étranger, car cette église est classée dans sa quasi- totalité au Patrimoine historique français y compris tout ce qu’elle contient ! (voir pour les curieux la base POP sur Internet), de plus récemment restaurée et très bien entretenue par les citoyens de la commune et grâce à son association de sauvegarde l’ASEA, c’est une des rares églises ouvertes de notre région, et elle le mérite, à voir le cahier rempli de commentaires bienveillants des visiteurs de passage (et en toutes les langues ..).

Pourquoi donc est elle si « spéciale » cette église … ? et là encore comme toutes les églises autour de nous cela est dû à l’histoire du lieu ou elle se trouve mais aussi à la chance qu’a eu Allerey d’avoir trois curés de la même famille qui s’y sont succédés … et que le dernier eut un frère qui fût peintre du roy Louis XIV et élève de M. Lebrun qui lui peignit « la galerie des glaces à Versailles » … Ha là on connait mieux car on touche l’Histoire cette fois avec un grand H!

Et oui en ce temps là, Luther puis Calvin créait la « réforme » protestante qui profita de l’invention de l’imprimerie de Guthenberg pour se diffuser rapidement dans toute l’Europe … L’église catholique du par la tenue d’un concile oecuménique organisé en 1542 par le Pape à Trente (en France mais maintenant en Italie) le 13/12/1545, répondre au plus vite, se réinventer et réagir pour garder ses fidèles au travers une approche de la religion plus moderne, plus gaie et attirante .. et ce fût la « Contre Réforme » . Le style « baroque » fût lancé dans tous les arts : architecture mais aussi peinture, musique etc.. et se répandit en Europe, ceci pour faire court . La création des Jésuites dépendant directement du Pape est un ordre dédié à la diffusion de la Foi et du savoir, il date aussi de cette période.

Et bien voilà que notre peintre local CLAUDE LEBAULT parti d’Allerey ou il était né , passe par la cours du Roy, y apprend son « art » avec un très grand Maître, fait son « tour » d’ Europe comme tous les compagnons de l’époque, et quelque peu sollicité par son frère curé qui avait fait reconstruire l’église du village avec ses deniers par des maçons italiens , revient finir sa vie d’artiste en décorant l’église de son village qui l’a vu naître .. je vous le disais bien : c’est une histoire de Famille qui tutoya la « grande Histoire » !

Voilà ce que pour pourrez voir durant la visite que vous nous rendrez, nous vous attendons donc tous croyants ou non croyants avec un grand plaisir de vous rencontrer pour découvrir au travers cette église un pan de l’histoire d’Allerey si riche avec son église baroque en point d’orgue !

Jacques de la PRTL71

Le programme de cet événement

LE SAMEDI 22 JUIN 2024 à 18h30 .

Rendez vous à l’église pour un

Grand concert exceptionnel de musique baroque qui sera donné par des musiciens de renommée internationale le groupe « Artifices » réuni par « La Turbine » de Sampigny les Marranges

Avec : Alice Julien-Laferrière, violon baroque

Joël Grare, clavicloche, toupin

Mathieu Valfré, clavecin (ou orgue selon les concerts)

LE JEU DES KYRIELLES

3 MUSICIENS, 60 CLOCHES

S’il existe un instrument porteur de mythes, de légendes et de contes, c’est bien la cloche : associée à la vie religieuse et païenne, rythmant les jours des villes et des communautés, elle accompagne la vie des hommes de la naissance à la mort et fait l’objet de superstitions, malédictions et adorations.

Cloches d’église ou cloches de vaches, ce patrimoine sonore à l’histoire fascinante et complexe résiste au passage du temps, mais leur place dans l’imaginaire est bien moins vive qu’il y a quelques siècles où elles occupaient une place centrale dans la vie quotidienne. C’est ainsi que les sonneries des cloches que l’on pouvait entendre retentir à travers la France, en ville ou à la campagne, ont donné lieu à de nombreuses évocations dans la musique baroque, et notamment dans la musique pour violon, clavecin ou orgue.

Ce concert voyage dans cet univers, en associant au violon et au clavecin la présence des cloches comme instruments mélodiques, rythmiques et poétiques… avec des compositions de Joël Grare spécifiquement conçues pour le clavicloche pour enrichir ce programme baroque.

Le clavicloche, clavier chromatique de cloches joué par le percussionniste Joël Grare, fait écho à ces œuvres qui subliment les différents caractères des sonneries, tantôt funèbres, tantôt joyeuses, toujours puissantes dans leur mouvement répétitif et envoûtant. Les cloches de vache de Chamonix utilisées par Joël Grare pour interpréter ses propres compositions ont la particularité d’être rondes, ce qui leur donne une sonorité plus proche des cloches d’église que des tintements des pâturages…

LE PROGRAMME MUSICAL

De la musique des XVIIe et XVIIIe siècles (Jacques Aubert, François Couperin, Jean-Féry Rebel, Johann Paul Westhoff, Antoine Forqueray, Nicolas Lebègue, Louis Couperin, François Duval), ainsi que des compositions et improvisations de Joël Grare….

Prix unique de l’entrée par personne : 10 euros et gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

Attention : Pas de réservation ni de pré-placement.

LE DIMANCHE 23 JUIN 2024 Eglise ouverte à partir de 9h

de 10h30 à 11h45 Messe dominicale (pas de visite durant l’office religieux)

ensuite et jusqu’à 18h

Visite gratuite libre ou guidée de l’église d’Allerey

L’église sera ouverte de 9h à 18h sans interruption, sa visite est libre et gratuite (après la Messe), vous pourrez aussi vous appuyez pour la visiter seul ou en Famille et d’une manière très complète, si vous le désirez, avec un livret récemment édité par la PRTL71 qui concerne l’église d’Allerey et qui sera en vente à 10€ à l’entrée. Des visites accompagnées et commentées seront organisées à des horaires fixes par des membres de l’équipe paroissiale.

Croyant ou pas, venez nous rejoindre pour découvrir ou re-découvrir ce petit « bijou » de l’Art Baroque unique en Saône et Loire et classé « monument historique », nous serons heureux de vous y rencontrer.

La PRTL71 et l’Equipe paroissiale de Verdun sur le Doub

