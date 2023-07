Venez admirer des cloches historiques Église de la Nativité Abbéville-lès-Conflans, 17 septembre 2023, Abbéville-lès-Conflans.

Venez admirer des cloches historiques Dimanche 17 septembre, 09h30 Église de la Nativité

Venez admirer trois cloches, venues remplacer celles volées par les Allemands durant la Première Guerre Mondiale. Les descendants des parrains et marraines des cloches originelles, dont un membre de leur famille est mort lors de la guerre, seront présents.

Seront dévoilés un arbre et une plaque commémorative.

Enfin, nous rendrons hommage aux poilus de la commune avec une minute de silence et dépôt de gerbe.

Église de la Nativité Place Roy Tandy, 54800 Abbeville-lès-Conflans Abbéville-lès-Conflans 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est L’église a été construite à l’emplacement d’une ancienne église du XVIIIe siècle et agrandie en 1840. Les cloches que nous mettons en avant sont celles venues remplacer les cloches volées par les Allemands durant la Première Guerre Mondiale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00

Albert Krapez