Meurthe-et-Moselle Assistez à un concert d’instruments à cordes et à vent Église de la Nativité Abbéville-lès-Conflans, 16 septembre 2023, Abbéville-lès-Conflans. Assistez à un concert d’instruments à cordes et à vent Samedi 16 septembre, 16h00 Église de la Nativité Assistez à un concert de l’IMERA (Institut Musical d’Education et de Recherche Artistique), un orchestre de chambre constitué d’une vingtaine de musiciens. La formation, constituée d’instruments à cordes et à vent (bois), est dirigée par François Daumail. Église de la Nativité Place Roy Tandy, 54800 Abbeville-lès-Conflans Abbéville-lès-Conflans 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est L’église a été construite à l’emplacement d’une ancienne église du XVIIIe siècle et agrandie en 1840. Les cloches que nous mettons en avant sont celles venues remplacer les cloches volées par les Allemands durant la Première Guerre Mondiale. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

