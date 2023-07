Concert – Ensemble vocal Delta – Coline Serreau Eglise de La Motte Chalancon La Motte-Chalancon, 17 juillet 2023, La Motte-Chalancon.

La Motte-Chalancon,Drôme

L’ensemble vocal Delta, placé sous la direction de Coline Serreau est un ensemble de chanteurs et instrumentistes solistes qui abordent un répertoire éclectique couvrant l’histoire de la musique du moyen-âge au XXIème siècle..

2023-07-17 20:30:00 fin : 2023-07-17 . .

Eglise de La Motte Chalancon Place du Fort

La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The vocal ensemble Delta, under the direction of Coline Serreau, is a group of solo singers and instrumentalists who tackle an eclectic repertoire covering the history of music from the Middle Ages to the 21st century.

El conjunto vocal Delta, dirigido por Coline Serreau, es un grupo de cantantes solistas e instrumentistas que abordan un repertorio ecléctico que abarca la historia de la música desde la Edad Media hasta el siglo XXI.

Das Vokalensemble Delta unter der Leitung von Coline Serreau ist ein Ensemble von Solosängern und -instrumentalisten, die ein eklektisches Repertoire behandeln, das die Musikgeschichte vom Mittelalter bis zum 21. Jahrhundert abdeckt.

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme du Pays Diois