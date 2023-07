Visite de l’église de La Monta Église de la Monta Saint-Egrève, 16 septembre 2023, Saint-Egrève.

Visite guidée de l’église sur le thème «D’ Agrippanus à Saint-Egrève, la verticale pour horizon » proposée par le Relais de La Monta et l’association Histoire et Patrimoine Vence Neyron Cornillon. Au programme découverte des vitraux, du mobilier et de l’architecture. Une promenade à travers le temps, du XIe au XXIe siècle ! Gratuit sur réservation au 06 16 08 59 70

Église de la Monta 14, avenue médecin général Viallet, 38120 Saint-Égrève, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes

L'église de La Monta, de style néogothique, remplace au XIXe siècle un édifice médiéval dont quelques éléments sont conservés dans le chœur. Elle est dédiée à saint Agripan ou saint Agrève, qui a donné son nom à la commune.

Vers 1050, Hugues, évêque de Grenoble, ordonne la construction d’une église à La Monta qu’il dote des reliques de saint Agripan, évêque du Puy-en-Velay au VIIe siècle. Réputées guérir la goutte et les rhumatismes, ces reliques attirent les pèlerins durant tout le Moyen Âge puis disparaissent à la Révolution.

Jusqu’au XVIIe siècle, l’église se trouve sous la dépendance du prieuré Saint‑Robert-de- Cornillon. C’est le prieur qui nomme le curé et celui-ci lui est redevable de nombreuses obligations, jugées parfois très lourdes. Cette difficile cohabitation est l’écho des rivalités qui ont opposé au Moyen Âge les évêques de Grenoble et les Dauphins, dont les premiers représentants sont enterrés au prieuré Saint-Robert.

Au XIXe siècle, l’église s’avère trop petite et l’on décide d’une nouvelle construction. Réalisé avec l’aide des patients de l’hôpital psychiatrique, le nouvel édifice, de style néoroman, est achevé en 1863. Sans doute pour des raisons de place disponible, l’église, contrairement à l’ancien sanctuaire et à la tradition, est orientée à l’ouest. Seules trois travées gothiques de l’ancienne nef sont conservées. Elles forment les travées du chœur actuel. À l’intérieur, les stalles du XVIIe siècle placées dans le chœur proviennent de l’ancienne église du prieuré Saint‑Robert. Elles sont classées au titre des Monuments historiques. Bus 22 / Tram E

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

