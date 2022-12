Causerie musicale de l’Epiphanie Église de la Major Arles Catégories d’évènement: Arles

Causerie musicale de l'Epiphanie
Vendredi 6 janvier 2023, 18h30
Église de la Major

Entrée Libre

Autour de la crèche de l’église de la Major, une causerie musicale animée par André Gabriel, musicien de réputation internationale, sera donnée sur le thème des Rois Mages et des Noëls provençaux handicap moteur mi Église de la Major place de la Major – ARLES Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur La trentième édition de la crèche réalisée dans l’église de la Major par Philippe Féret et une équipe de bénévoles est l’occasion d’avoir l’honneur et le plaisir de recevoir André Gabriel, musicologiue et musicien aux talents multiples, spécialiste de musique traditionnelle, instrumentiste de renommée internationale, pour une causerie musicale autour des Rois Mages et des Noëls provençaux. C’est aussi l’occasion de redécouvrir une partie de l’oeuvre de Nicolas Saboly, auteur de nombreux chants de Noël en langue provençale.

2023-01-06T18:30:00+01:00

2023-01-06T20:00:00+01:00

