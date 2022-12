Causerie musicale autour de la crèche et des Noëls provençaux Église de la Major Arles Catégories d’évènement: Arles

Causerie musicale autour de la crèche et des Noëls provençaux Église de la Major, 22 décembre 2022, Arles.

Entrée libre

à l’occasion de l’ouverture au public de la crèche de l’église Notre-Dame La Major, une causerie musicale sur le thème des Noëls provençaux sera animée par Rémi Venture handicap moteur mi Église de la Major place de la Major – ARLES Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur La crèche installée dans l’église de la Major par Philippe Féret et les bénévoles qui l’entourent s’ouvre , au public, cette année et pour la trentième édition, le 22 décembre. Une causerie autour de la crèche ayant pour thème plus général la tradition des Noëls en Provence aura lieu, donnée et accompagnée musicalement par Rémi Venture qui, pour l’occasion, revêtira son habit de tambourinaïre sans quitter celui d’historien et de spécialiste de la culture provençale qu’on lui connaît!

