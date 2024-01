CONCERT GOSPEL HÉLIOS Eglise de la Madeleine Paris, vendredi 4 octobre 2024.

CONCERT GOSPEL HÉLIOSDOMINIQUE MAGLOIRENe manquez pas cette incroyable performance du chœur Gospel Hélios dirigé par Dominique Magloire, dans les prestigieuses Églises de Saint-Germain des Prés et de la Madeleine.Au Programme : “Oh Happy Day”, Amazing Grace, “Oh When the Saints” …

Tarif : 22.00 – 44.00 euros.

Début : 2024-10-04 à 20:45

Réservez votre billet ici

Eglise de la Madeleine PLACE DE LA MADELEINE 75008 Paris 75