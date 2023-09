REQUIEM DE VERDI Eglise de la Madeleine Paris, 25 mai 2024, Paris.

Tarif : 22 à 44 euros.

Requiem de VerdiOrchestre HéliosChœur Hélios ÉphémèreDirection : Matthieu CabanesLe Requiem de Verdi, un « opéra de la mort » ?Le 22 mai 1873, le poète Alessandro Manzoni meurt. Verdi est bouleversé par la disparition du poète, à qui il avait adressé une dédicace en 1867 « je vous estime et vous vénère autant qu’on peut estimer et vénérer sur cette terre, et comme homme et comme incarnant le véritable honneur de notre patrie tourmentée ». Ainsi le compositeur républicain écrit-il dès le lendemain à son éditeur « je suis profondément affligé par la mort de ce Grand Homme. Peut-être, après avoir pesé et réfléchi mes forces, vous proposerai-je quelque chose pour honorer sa mémoire. ».Le 22 mai 1874 a lieu la création de la Messa da Requiem en l’église San-Marco de Milan, exécution ne nécessitant pas moins de cent-vingt choristes, cent instrumentistes et un quatuor vocal, le tout sous la baguette exigeante de Verdi. Si la majorité des critiques et l’ensemble du public semblent apprécier l’œuvre de Verdi, certaines lui reproche de recourir à un langage musical relevant de l’opéra pour une œuvre religieuse, rapprochant son Requiem d’un « opéra de la mort ».Pour autant, cette théâtralité fit le bonheur de certains, à l’image de Bizet : « quand un tempérament passionné, violent, brutal même, quand un Verdi dote l’art d’une œuvre vivante et forte, pétrie d’or et de boue, de fiel et de sang, n’allons pas lui dire froidement : ‘Mais, cher Monsieur, cela manque de goût, cela n’est pas distingué !’ Est-ce que Michel-Ange, Homère, Dante, Shakespeare, Beethoven, Cervantès et Rabelais sont distingués ? ».***Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014.Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales.De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés. Quant au répertoire, il est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux.Grâce à la collaboration de différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national.

