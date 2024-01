REQUIEM DE MOZART – BOLÉRO DE RAVEL Eglise de la Madeleine Paris Catégorie d’Évènement: Paris REQUIEM DE MOZART – BOLÉRO DE RAVEL Eglise de la Madeleine Paris, 9 mars 2024, Paris. REQUIEM DE MOZART – BOLÉRO DE RAVEL ORCHESTRE HÉLIOSLe Boléro est l’œuvre de musique classique la plus jouée dans le monde avec une représentation toutes les 15 minutes.LE REQUIEM DE MOZARTLes circonstances particulières de commande de cette œuvre, et les conditions en quelque sorte tragiques de son écriture, sur le lit de mort de son auteur, en alimentent la légende

Tarif : 22.00 – 44.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 20:45 Réservez votre billet ici Eglise de la Madeleine PLACE DE LA MADELEINE 75008 Paris 75 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75008 Lieu Eglise de la Madeleine Adresse PLACE DE LA MADELEINE Ville Paris Departement 75 Lieu Ville Eglise de la Madeleine Paris Latitude 48.869954 Longitude 2.323948 latitude longitude 48.869954;2.323948

Eglise de la Madeleine Paris 75 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/