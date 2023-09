LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI Eglise de la Madeleine Paris Catégorie d’Évènement: Paris LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI Eglise de la Madeleine Paris, 19 janvier 2024, Paris. LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI Eglise de la Madeleine a lieu à la date du 2024-01-19 à 20:30:00.

Tarif : 22 à 33 euros. Vivaldi, les Quatre SaisonsPachelbel, CanonSchubert, Ave Mariapar les Violons de France Réservez votre billet ici Station de métro Madeleine

Egalement Havre-Caumartin et Concorde Eglise de la Madeleine

PLACE DE LA MADELEINE Paris 75008 Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Eglise de la Madeleine Adresse PLACE DE LA MADELEINE Ville Paris Departement 75008 Lieu Ville Eglise de la Madeleine Paris latitude longitude 48.869954;2.323948

Eglise de la Madeleine Paris 75008 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/