LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI Eglise de la Madeleine Paris Catégorie d’Évènement: Paris LES QUATRE SAISONS DE VIVALDI Eglise de la Madeleine Paris, 19 janvier 2024, Paris. Vivaldi, les Quatre SaisonsPachelbel, CanonSchubert, Ave Mariapar les Violons de France

Tarif : 22.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 20:30
Réservez votre billet ici
Eglise de la Madeleine
PLACE DE LA MADELEINE
75008 Paris

