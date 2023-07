Les dimanches musicaux Église de La Madeleine Paris Catégorie d’Évènement: Paris Les dimanches musicaux Église de La Madeleine Paris, 9 juillet 2023, Paris. Les dimanches musicaux 9 juillet – 27 août, les dimanches Église de La Madeleine Entrée libre – libre participation 9 juillet à 16h, Chants sacrés européens et traditionnels américains. San Francisco Boys Choir (USA) 16 juillet à 16h, Lully, Bach, Mozart, Elgar. Récital d’orgue par Olivier Périn (La Madeleine,Paris) 27 août à 16h, Concert flûte et orgue : Mélanie Filipiak, flûte et Aurélien Filion, orgue Église de La Madeleine Place de La Madeleine, 75008 Paris Paris 75008 Quartier de la Madeleine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T16:00:00+02:00 – 2023-07-09T17:00:00+02:00

2023-08-27T16:00:00+02:00 – 2023-08-27T17:00:00+02:00

Église de La Madeleine
Place de La Madeleine, 75008 Paris
Ville Paris

