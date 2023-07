Concert Église de La Madeleine Paris, 7 juillet 2023, Paris.

Concert Vendredi 7 juillet, 16h00 Église de La Madeleine Entrée libre

SYMPHONY ORCHESTRA

Chanson de matin – Elgar

Morning from Peer Gynt Suite – Grieg

CHOIR

Panis Angelicus = Franck

Laudate Dominum – Mozart

Sing Gently – Whitacre

Gaelic Blessing – Rutter

COMBINED

For the Beauty of the Earth-Leavitt

WIND ENSEMBLE

Adagio from Serenade no.11 in Eb – Mozart

FLUTE QUARTET

Pie Jesu from Requiem – Faure

BRASS ENSEMBLE

Ave Verum – Mozart

La Réjouissance – Handel

STRING ORCHESTRA

Palladio – Jenkins

https://lamadeleineparis.fr/event/abbey-school/

Église de La Madeleine Place de La Madeleine, 75008 Paris Paris 75008 Quartier de la Madeleine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T16:00:00+02:00 – 2023-07-07T17:00:00+02:00

