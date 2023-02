Antonín Dvořák | Stabat Mater Église de la Madeleine, 2 avril 2023, Geneston.

Concert exceptionnel donné à l’Eglise de la Madeleine à Paris

Église de la Madeleine Place de la Madeleine Geneston 44140 Loire-Atlantique Pays de la Loire

pour solistes, chœur et orchestre

C’est à la suite de la mort de sa fille au berceau que Dvořák compose en 1875 une ébauche de ce Stabat Mater pour solistes, chœur et piano. Une nouvelle épreuve le frappe en 1877 avec la perte à quelques mois d’intervalle de ses deux autres enfants. C’est après ce nouveau drame qu’il reprend la composition de l’œuvre en y ajoutant trois mouvements et en l’orchestrant.

Ce Stabat Mater est donc le témoignage de la propre souffrance du compositeur face à la mort où il s’identifie à la Vierge Marie au pied de la Croix et où l’expression de sa sincère affliction atteint une grandeur universelle.L’œuvre, créée en 1880 à Prague, connut rapidement un immense succès et fut reprise à travers l’Europe et aux Etats-Unis, contribuant à la reconnaissance internationale du compositeur.

Solistes des classes de chant d’Anne Constantin et Béatrice Malleret

Chœur de chambre et Chœur à voix égales du CRR, Marianne Guengard, direction

Chœur « Le Madrigal de Paris » – Pierre Calmelet, direction

Orchestre Symphonique du CRR

Jean-Luc Tourret, direction



© « The Abbey in the Oakwood » Caspar David Friedrich