Exposition – L’inventaire en région Centre-Val de Loire 50 ans que ça dure ! Eglise de la Madeleine Châteaudun, 16 septembre 2023, Châteaudun.

Châteaudun,Eure-et-Loir

Retrouvez à l’Eglise de la Madeleine une série de photographies de 19 sites emblématiques des 6 départements de la région Centre-Val de Loire : Bourges, Frazé, Amboise, Orléans, Châteaudun.

2023-09-16 fin : 2023-10-01 17:30:00. EUR.

Eglise de la Madeleine

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



At the Eglise de la Madeleine, discover a series of photographs of 19 emblematic sites in the 6 départements of the Centre-Val de Loire region: Bourges, Frazé, Amboise, Orléans, Châteaudun..

En la Eglise de la Madeleine, podrá ver una serie de fotografías de 19 lugares emblemáticos de los 6 departamentos de la región Centro-Val de Loira: Bourges, Frazé, Amboise, Orleans, Châteaudun, etc

In der Eglise de la Madeleine finden Sie eine Reihe von Fotografien von 19 symbolträchtigen Orten aus den 6 Departements der Region Centre-Val de Loire: Bourges, Frazé, Amboise, Orléans, Châteaudun

Mise à jour le 2023-09-19 par OT CHATEAUDUN