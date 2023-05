Église de la Madeleine, Béziers (34) Eglise de La Madeleine, 24 juin 2023, Béziers.

Église de la Madeleine, Béziers (34) Samedi 24 juin, 18h10 Eglise de La Madeleine Entrée libre

Le programme est suceptible d’évoluer.

18 h 10 : présentation extérieure de l’église par Maïté Biau

18 h 30 : messe célébrée par le Père Bernard Boissezon, Archiprêtre

suivie du verre de l’amitié et collation préparée par la paroisse.

Mot d’accueil vers 20h : par le Père Bernard Boissezon

Message de bienvenue et présentation : par Pascal Maisondieu

1er moment musical : par les Petits chanteurs de la Trinité

1ère intervention : le tableau de Trencavel, par Marie, Alice, Damienne et Bernard

2ème moment musical : par Virginie Lizé Monferrer

2ème intervention : « La jeunesse « se bouge » : témoignage de Scouts »

3ème moment musical : par les Petits chanteurs de la Trinité

3ème intervention : L’église de la Madeleine dans la ville par Joseph Bremond

4ème moment musical : moreaux de clarinette par Vincent Leclair

4ème intervention : en préparation…

5ème moment musical + conte : par Virginie Lizé Monferrer

5ème intervention : texte libre par Vincent Leclair

6ème moment musical : Orgue par Vincent Lévêque et célébration de la lumière

7ème moment d’échange et/ou de méditation : « en préparation »

Office des Complies : Présidé par Mr l’Archiprêtre

22 h 30 annonce de la nuit des églises 2024 et envoi par Sylvette Escudier

Eglise de La Madeleine Place de La Madeleine 34500 Béziers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T18:10:00+02:00 – 2023-06-24T22:30:00+02:00

Tournée vers les jeunes

