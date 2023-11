Concerts de Noël Eglise de La Madeleine, 44350 Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Concerts de Noël Eglise de La Madeleine, 44350 Guérande, 16 décembre 2023, Guérande. Concerts de Noël Samedi 16 décembre, 15h00 Eglise de La Madeleine, 44350 Participation libre L’association La Madeleine d’Hier et d’aujourd’hui propose un concert de Noël à l’Église de La Madeleine : Les Chantres de la Presqu’Ile », choeur d’ enfants avec Sylvie Moyon et Nathalie Gauche.

Le Duo Bombarde/Piano Le Normand/Goudédranche, avec des collectages de Noël de Fernand Guériff.

Le choeur d'hommes Vox Hominis, créé par Christophe Vincent, avec des chants classiques lyriques et contemporains.

