Concert de Noel Eglise de la Madelaine Mont-de-Marsan, 17 décembre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

L’ensemble vocal Chor’Us propose un programme chanté original sur le theme de noel.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:15:00. .

Eglise de la Madelaine

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Chor’Us vocal ensemble offers an original program of songs on the theme of Christmas

El conjunto vocal Chor’Us ofrece un original programa de canciones sobre el tema de la Navidad

Das Vokalensemble Chor’Us bietet ein originelles Gesangsprogramm zum Thema Weihnachten an

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Mont-de-Marsan