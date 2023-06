EXPOSITION – ÉGLISE DE LA JAILLETTE Eglise de la Jaillette Segré-en-Anjou Bleu, 16 juin 2023, Segré-en-Anjou Bleu.

Segré-en-Anjou Bleu,Maine-et-Loire

L’Association de sauvegarde de l’église Notre-Dame de La Jaillette est heureuse de renouer avec sa vocation culturelle : faire vivre le lieu selon l’âme des artistes..

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 19:00:00. .

Eglise de la Jaillette Louvaines

Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Association de sauvegarde de l’église Notre-Dame de La Jaillette is delighted to resume its cultural vocation: bringing the site to life according to the soul of its artists.

La Association de Sauvegarde de l’Eglise Notre-Dame de La Jaillette se complace en renovar su vocación cultural: dar vida a la iglesia en el espíritu de sus artistas.

Die Association de sauvegarde de l’église Notre-Dame de La Jaillette freut sich, ihre kulturelle Berufung wieder aufleben zu lassen: den Ort nach der Seele der Künstler zu beleben.

