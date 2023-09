MESSE DE MINUIT MARC-ANTOINE CHARPENTIER EGLISE DE LA FAISANDERIE Villeneuve Le Roi, 3 décembre 2023, Villeneuve Le Roi.

MESSE DE MINUIT MARC-ANTOINE CHARPENTIER EGLISE DE LA FAISANDERIE a lieu à la date du 2023-12-03 à 16:30:00.

Tarif : 14 à 18 euros.

Messe de Minuit de Marc-Antoine Charpentier et ses Noëls traditionnels chantés par le public. Un projet participatif ouvert à tous. La Messe de Minuit de Marc-Antoine Charpentier est le chef d’oeuvre de la musique baroque française. Elle se distingue par un style empreint de naïveté et de fraîcheur, une écriture toute en expressivité. Les Noëls populaires inclus dans la partition sont à l’origine de la plupart de ses thèmes musicaux ; ils donnent à cette œuvre le charme d’un succès jamais démenti. Ces concerts participatifs proposent au public de chanter avec l’orchestre ces chants traditionnels très faciles et très familiers. Vous pourrez tous chanter aux concerts : un apprentissage préalable peut être effectué lors des animations à la médiathèque de Choisy-le-Roi ou directement via notre site.

Réservez votre billet ici

EGLISE DE LA FAISANDERIE

41 RUE DES TILLEULS Villeneuve Le Roi 94290

