Concert de Noël

Samedi 16 décembre, 19h00

Eglise de la Cotinière

La Philharmonique Oléronaise fête Noël avec un concert à la Chapelle de la Cotinière. Un programme festif avec des morceaux de Noël, mais aussi du jazz, des musiques de film et des pièces classique, pour régaler les oreilles de tous les publics.

Seront aussi présents les musiciens du Petit Orchestre de l’Ecole de Musique de l’Ile d’Oleron EMIO.

C'est gratuit.

Eglise de la Cotinière
La Cotinière, 17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-12-16T19:00:00+01:00 – 2023-12-16T20:30:00+01:00

