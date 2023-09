Mise en peinture des portes de l’église de Jarnosse Église de Jarnosse Jarnosse, 16 septembre 2023, Jarnosse.

Mise en peinture des portes de l’église de Jarnosse Samedi 16 septembre, 09h30 Église de Jarnosse Les démonstrations de fabrication et d’application de la peinture, la mini conférence sont ouvertes à tous. Les personnes qui souhaitent participer à l’opération devront préalablement s’inscrire et porter une tenue de protection. Le tout est gratuit.

Il s’agira de procéder à l’élaboration d’une peinture naturelle, à la farine, et à son application sur les portes de l’église de Jarnosse.

Outre la démonstration de la fabrication de la peinture et de son application, des explications sur la fabrication des peintures naturelles seront données ; tout un chacun pourra apprendre à préparer lui-même ses propres peintures, avec des recettes à la portée de tous.

Une participation à la fabrication et à l’application de la peinture ce jour là est possible, sous réserve d’une inscription préalable et du port d’une tenue de protection.

Programme de la journée :

– 9h30 : début de la fabrication de la peinture.

– 10h30 : fin de la fabrication de la peinture (l’application se fera l’après-midi afin de laisser la peinture refroidir).

– 11h45 : explications sur la fabrication des peintures naturelles, pour l’intérieur et l’extérieur ; peinture à la caséine, à la chaux et à l’argile, à la farine,…

– 14h00 : application de la peinture à la farine sur les portes de l’église.

Église de Jarnosse Le bourg 42460 Jarnosse Jarnosse 42460 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 19 25 29 77 [{« type »: « email », « value »: « rolandvignon@orange.fr »}] Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Maisons paysannes de la Loire