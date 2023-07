démonstration de la scie hydraulique et de la roue à 7 maillets de Villard de Honnecourt Eglise de Honnecourt-sur-Escaut Honnecourt-sur-Escaut Catégories d’Évènement: Honnecourt-sur-Escaut

Nord démonstration de la scie hydraulique et de la roue à 7 maillets de Villard de Honnecourt Eglise de Honnecourt-sur-Escaut Honnecourt-sur-Escaut, 16 septembre 2023, Honnecourt-sur-Escaut. démonstration de la scie hydraulique et de la roue à 7 maillets de Villard de Honnecourt 16 et 17 septembre Eglise de Honnecourt-sur-Escaut démonstration de la Roue à 7 maillets : mouvement dit perpetuel,après plusieurs constatations, la roue à maillets reproduit une chute d’eau en circuit fermé, couplée à une cage d’écureuile ce » moteur » peut entraîner une grue, un tour à bois, un moulin, une scie alternative, etc Eglise de Honnecourt-sur-Escaut 6 rue de l’Eglise 59266 Honnecourt-sur-Escaut Honnecourt-sur-Escaut 59266 Nord Hauts-de-France 0327785088 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 commune de Honnecourt sur Escaut Détails Catégories d’Évènement: Honnecourt-sur-Escaut, Nord Autres Lieu Eglise de Honnecourt-sur-Escaut Adresse 6 rue de l'Eglise 59266 Honnecourt-sur-Escaut Ville Honnecourt-sur-Escaut Departement Nord Lieu Ville Eglise de Honnecourt-sur-Escaut Honnecourt-sur-Escaut

Eglise de Honnecourt-sur-Escaut Honnecourt-sur-Escaut Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/honnecourt-sur-escaut/