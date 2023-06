Église Saint-Martin, Hon-Hergies (59) Eglise de Hon-Hergies Hon-Hergies Hon-Hergies Catégories d’Évènement: Hon-Hergies

Nord Église Saint-Martin, Hon-Hergies (59) Eglise de Hon-Hergies Hon-Hergies, 1 juillet 2023, Hon-Hergies. Église Saint-Martin, Hon-Hergies (59) 1 et 2 juillet Eglise de Hon-Hergies Entrée libre Au sein de cette petite église de village, vous êtes invités à venir voir une exposition de fleurs fraîches et de végétaux selon les règles de l’Ikebana, pratique florale japonaise.

Le samedi soir sera également projété le film « Génération Laudato Si » sur l'environnement, pour les enfants, un petit reportage plus adapté sera aussi diffusé. Eglise de Hon-Hergies 59570 Hon-Hergies

