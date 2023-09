La nuit des Retables 2023 Samedi 07 Octobre Eglise de Grandouet Cambremer, 7 octobre 2023, Cambremer.

Cambremer,Calvados

Elle revient en Pays d’Auge pour à nouveau illuminer et faire chanter les églises, parcours magique et joyeux.

20h Repentigny et 21h30 Grandouet entrée libre..

2023-10-07 21:30:00 fin : 2023-10-07 . .

Eglise de Grandouet Impasse de l’Église de Grandouet

Cambremer 14340 Calvados Normandie



She returns to the Pays d’Auge to once again light up the churches and make them sing, a magical and joyful journey.

8pm Repentigny and 9.30pm Grandouet free admission.

Vuelve al Pays d’Auge para iluminar de nuevo las iglesias y hacerlas cantar, un viaje mágico y alegre.

20.00 h Repentigny y 21.30 h Grandouet, entrada gratuita.

Sie kehrt ins Pays d’Auge zurück, um erneut die Kirchen zu beleuchten und zum Singen zu bringen, ein magischer und fröhlicher Weg.

20 Uhr Repentigny und 21.30 Uhr Grandouet Eintritt frei.

