Visite guidée de l’église Saint-Michel Eglise de GRAIGNES-MESNIL ANGOT Graignes-Mesnil-Angot Catégories d’Évènement: Graignes-Mesnil-Angot

Manche Visite guidée de l’église Saint-Michel Eglise de GRAIGNES-MESNIL ANGOT Graignes-Mesnil-Angot, 16 septembre 2023, Graignes-Mesnil-Angot. Visite guidée de l’église Saint-Michel Samedi 16 septembre, 11h00, 16h00 Eglise de GRAIGNES-MESNIL ANGOT Durée 30 min, participation libre. L’ancien édifice a été détruit durant la bataille de Normandie, le clocher est cependant conservé et est désormais un mémorial. L’église actuelle a été reconstruite de 1956 à 1960 par Guy Pison. L’édifice est inscrit au titre des monuments historiques le 16 juin 2005. Eglise de GRAIGNES-MESNIL ANGOT Place Alphonse Voydie Graignes-Mesnil-Angot 50620 Manche Normandie 0637339271 [{« type »: « phone », « value »: « 06 37 33 92 71 »}] Eglise St Michel inscrite au titre des momuments historiques, dotées du label Patrimoine du XXe Parking devant l’église Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00 Annick CHEVREMONT Détails Catégories d’Évènement: Graignes-Mesnil-Angot, Manche Autres Lieu Eglise de GRAIGNES-MESNIL ANGOT Adresse Place Alphonse Voydie Ville Graignes-Mesnil-Angot Departement Manche Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Eglise de GRAIGNES-MESNIL ANGOT Graignes-Mesnil-Angot

Eglise de GRAIGNES-MESNIL ANGOT Graignes-Mesnil-Angot Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/graignes-mesnil-angot/