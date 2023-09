Cet évènement est passé Découvrez cette église en visite libre Église de Goutrens Goutrens Catégories d’Évènement: Aveyron

Goutrens Découvrez cette église en visite libre Église de Goutrens Goutrens, 15 septembre 2023, Goutrens. Découvrez cette église en visite libre 15 et 16 septembre Église de Goutrens Gratuit. Entrée libre. L’église de Cassagnes-Comtaux sera ouverte au public de 10h à 12h et de 14h à 18h le samedi et le dimanche. Dans le prolongement de leur visite, les amateurs de patrimoine pourront également découvrir la croix de procession de Cassagnes du XVe siècle conservée en l’église de Goutrens. L’église de Goutrens sera ouverte de 9h à 19h. Église de Goutrens 12390 Goutrens Goutrens 12390 Aveyron Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

