Nadalet(s) à Gaulène Église de Gaulène, 18 décembre 2022, Saussenac. Nadalet(s) à Gaulène Dimanche 18 décembre, 16h00 Église de Gaulène Nadalet(s) à Gaulène Église de Gaulène église gaulène Saussenac 81350 Tarn Occitanie 16h30 : Nadalets amb las campanas

cantiques de Noël occitans accompagnés des cloches 17h : Nadalets dins la glèisa

Nadalets dans l’église 18: Nadalet

Tradition campanaire : les soirs précédant le 24, on sonne les cloches pour annoncer Noël avec Corinne Salles au carillon, l’Atelier de chant du CCOA, et Alan Rossèl au graile

