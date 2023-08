Découvrez cette église classée au titre des Monuments historiques en visite libre Église de Gaillac d’Aveyron Gaillac-d’Aveyron Catégories d’Évènement: Aveyron

Découvrez cette église classée au titre des Monuments historiques en visite libre

16 et 17 septembre

Gratuit. Entrée libre.

L'église est en partie romane (bas de la nef) et gothique. Elle renferme un magnifique retable du XVIIe siècle classée au titre des Monuments historiques. Découvrez ce lieu lors des Journées européennes du patrimoine.

Église de Gaillac d'Aveyron
12310 Gaillac-d'Aveyron
Gaillac-d'Aveyron
12310
Aveyron
Occitanie

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

