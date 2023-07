Visite libre d’une église du XIIIe siècle Église de Fousserie Lannes, 16 septembre 2023, Lannes.

Visite libre d’une église du XIIIe siècle 16 et 17 septembre Église de Fousserie Gratuit. Entrée libre.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir cette charmante église, datant du XIIIe siècle, lors d’une visite libre.

Église de Fousserie La Fousserie 47170 Lannes Lannes 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 65 71 66 https://www.culture.gouv.fr Selon Ch. Bastard, l’église de Fousserie a été fondée en 1213 dans la paroisse de Trignan, sous le vocable de saint Côme et saint Damien, à la demande d’Hugues de Fousserie, à la suite d’une blessure reçue à la bataille de Muret. Cependant, la paroisse Saint-Pierre de Fousarias est mentionnée en 1259, et ne prend le vocable de Saint-Côme et Saint-Damien qu’au XVIIe siècle, selon Durengues. La nef et le chœur, ainsi que le portail, ont été construits au XIIIe siècle. Le clocher a été édifié lors d’une seconde campagne et présente une baie trilobée de la fin du XIIIe siècle ou peut-être du XIVe siècle. Les chapiteaux des colonnes intérieures datent d’une réfection de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle. La chambre des cloches a été ajoutée tardivement, peut-être au milieu du XVIIIe siècle, des travaux étant mentionnés au clocher entre 1757 et 1765.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©mairie de Lannes