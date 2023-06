Visite libre de l’église Saint-Pierre Église de Fourneville Fourneville Fourneville Catégories d’Évènement: Calvados

Fourneville Visite libre de l’église Saint-Pierre Église de Fourneville Fourneville, 16 septembre 2023, Fourneville. Visite libre de l’église Saint-Pierre Samedi 16 septembre, 15h00 Église de Fourneville La commune de Fourneville vous propose une visite de son église Saint-Pierre le samedi 16 septembre de 15h à 17h. Église de Fourneville 51 Chemin de la Fontaine, 14600 Fourneville Fourneville 14600 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

