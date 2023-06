Récital de piano Eglise de Fougy Gouffern en Auge, 11 juin 2023, Gouffern en Auge.

Gouffern en Auge,Orne

Récital de piano Charles Lavaud

Bach 4ème Partita

Mozart Sonate en Si bémol

Schumann Les scènes de la Foret

De Falla 4 pièces espagnoles.

2023-06-11 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-11 . .

Eglise de Fougy

Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie



Charles Lavaud piano recital

Bach 4th Partita

Mozart Sonata in B flat

Schumann Scenes from the Forest

De Falla 4 Spanish pieces

Charles Lavaud recital de piano

Cuarta Partita de Bach

Sonata en si bemol de Mozart

Schumann Escenas del bosque

De Falla 4 piezas españolas

Klavierabend Charles Lavaud

Bach 4. Partita

Mozart Sonate in Bb

Schumann Die Szenen aus dem Walde

De Falla 4 spanische Stücke

