Venez en apprendre davantage sur l'histoire de cette église et assistez à une conférence sur le baroque pyrénéen !

Église de Fos
Fos, 16 septembre 2023

Gratuit. Entrée libre.

Venez explorer le passé de cette église en compagnie d'un membre de notre association qui se propose de vous la faire découvrir et d'en fournir des explications détaillées. Vous pourrez admirer le chœur classé ainsi que le somptueux autel à baldaquin !

De plus, le samedi à 18h, ne manquez pas l’opportunité d’assister à une conférence animée par Adriana Foldes sur le sujet du baroque pyrénéen. Église de Fos 31440 Fos Fos 31440 Haute-Garonne Occitanie L’ancienne église, construite à cet emplacement après 1550, fut endommagée par une inondation en 1772. Le nouvel édifice est construit en 1777 et remanié en 1907 (amputation du bas-côté nord). L’église fut primitivement construite à une nef avec deux chapelles en avant du choeur. Au début du XXe siècle, elles furent prolongées jusqu’au clocher. Riche décor dans le chœur, composé de staffs, peintures (1772-1780) et faux marbres. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

