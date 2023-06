Église Saint-Pierre, Flavin (12) Eglise de Flavin Flavin Flavin Catégories d’Évènement: Aveyron

Flavin Église Saint-Pierre, Flavin (12) Eglise de Flavin Flavin, 1 juillet 2023, Flavin. Église Saint-Pierre, Flavin (12) Samedi 1 juillet, 20h00 Eglise de Flavin Entrée libre La chorale « Les Joyeux Vétérans » animera la soirée lors d’un concert, il sera suivi de la présentation de la vie de sainte Thérèse de lisieux dont nous célébrons les 150 ans de la naissance.

Enfin, pour conclure la soirée, un verre de l’amitié sera proposé. Eglise de Flavin 12450 Flavin Flavin 12450 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.notredamedelaube.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T20:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00

2023-07-01T20:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00

