Exposition des oeuvres emblématiques de MAGDALENA KERESZTES Eglise de Fieffes 80670 Fieffes-Montrelet Fieffes-Montrelet, 16 septembre 2023, Fieffes-Montrelet.

Exposition des oeuvres emblématiques de MAGDALENA KERESZTES 16 et 17 septembre Eglise de Fieffes 80670 Fieffes-Montrelet

Le monde féerique qui habite l’œuvre de Magdalena Keresztes, c’est l’enfance et les souvenirs que l’on y associe, et qui est au centre de son art.

Magdalena devant la toile blanche ressent le besoin de mettre en peinture ce qui lui reste, les bribes d’enfance, les histoires des siens, les anecdotes de sa jeunesse, les émotions des rassemblements en famille ou entre amis.

Aux souvenirs très concrets s’allie tout un univers fantastique, avec des créatures extraordinaires, parfois anthropomorphiques, des évocations retravaillées de l’art populaire et des danses hongroises. Cette synthèse entre le réel et l’imaginaire lui a permis de bâtir une géographie et une architecture intérieures originales.

Cette coloriste du souvenir, avec un style très personnel, utilise l’acrylique, étendu en diverses épaisseurs de matière avec de multiples couteaux, au service de la mémoire et de l’imagination de l’artiste.

Son oeuvre est tout à la fois une ode à sa Transylvanie natale, une forme d’héritage culturel, un relais magique, une histoire de famille pour les Hongrois, et, au-delà, pour tous tes hommes sensibles aux lumières des souvenirs d’enfance.

Extrait de ta Monographie de Magdalena Keresztes – Éditions Charta 2018

Eglise de Fieffes 80670 Fieffes-Montrelet Eglise de Fieffes 80670 Fieffes-Montrelet Fieffes-Montrelet 80670 Somme Hauts-de-France 0610656779 Eglise du XIIè s, ancienne commanderie de l’Ordre de Malte.

Exposition de peintures de J.L.Liget et marché potier sur la place du village avec démonstration de cuisson raku. Entre Amiens et Doullens 80

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Magdalena Keresztes