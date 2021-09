Fay Fay Fay, Orne Eglise de Fay – Journées Européennes du Patrimoine 2021 Fay Fay Catégories d’évènement: Fay

Orne

Eglise de Fay – Journées Européennes du Patrimoine 2021 Fay, 18 septembre 2021, Fay. Eglise de Fay – Journées Européennes du Patrimoine 2021 2021-09-18 – 2021-09-19

Fay Orne Fay visite libre de l’église le samedi et le dimanche de 14h à 18h. visite libre de l’église le samedi et le dimanche de 14h à 18h. +33 2 43 88 80 09 visite libre de l’église le samedi et le dimanche de 14h à 18h. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Fay, Orne Autres Lieu Fay Adresse Ville Fay lieuville 48.63585#0.34634