Festival Soirs des Toiles, cinéma de plein air Fanlac Eglise de Fanlac Fanlac, 31 juillet 2023, Fanlac.

Fanlac,Dordogne

Le Festival Soirs des Toiles vous propose le film d’animation « Élémentaire ». Apporter chaises et coussins..

2023-07-31 fin : 2023-07-31 . EUR.

Eglise de Fanlac le bourg

Fanlac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Festival Soirs des Toiles presents the animated film « Élémentaire ». Bring chairs and cushions.

El Festival Soirs des Toiles presenta la película de animación « Élémentaire ». Traiga sillas y cojines.

Das Festival Soirs des Toiles zeigt Ihnen den Animationsfilm « Élémentaire ». Bringen Sie Stühle und Kissen mit.

