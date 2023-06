Église Saint-Laurent, Espère (46) Eglise de Espère Espère Espère Catégories d’Évènement: Espère

Lot Église Saint-Laurent, Espère (46) Eglise de Espère Espère, 30 juin 2023, Espère. Église Saint-Laurent, Espère (46) Vendredi 30 juin, 20h00 Eglise de Espère Entrée libre Durant cette soirée, vous pourrez visiter l’église ouverte pour l’occasion et assister à un concert donné par un choeur oecuménique. Venez nombreux ! Eglise de Espère 6461, Rue Labarthe. 46090 Espère Espère 46090 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 21 30 91 »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat@paroissedecahors.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

