Visite commentée église Eglise de Dunières Dunières, 16 septembre 2023, Dunières.

Visite commentée église 16 et 17 septembre Eglise de Dunières entrée libre, pas de réservation

Eglise romane du XIIème siècle classée Monument Historique. Chef-d’œuvre de l’art roman-poitevin, elle est unique en Velay. A découvrir: piliers quadrifoliés, porche roman, à l’intérieur les 3 nefs d’égale hauteur et les voûtes en croisée d’ogives (style gothique), le chœur roman avec l’abside et ces 2 absidioles.

Visite commentée par Thomas Rebaud, architecte

Samedi 16 septembre: visite commentée à 14h

Dimanche 17 septembre: visite commentée à 15h et à 16h

Gratuit

Eglise de Dunières DUNIERES Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 59 95 73 https://hautpaysduvelay-tourisme.fr

office de tourisme Haut Pays du Velay