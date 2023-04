Visite guidée de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul Église de Dampsmesnil Vexin-sur-Epte Catégories d’évènement: Eure

Visite guidée de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul Église de Dampsmesnil, 17 septembre 2023, Vexin-sur-Epte. Visite guidée de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul Dimanche 17 septembre, 14h00 Église de Dampsmesnil Il est proposé une visite commentée de l’église St Pierre-St Paul de Dampsmesnil renfermant de nombreuses pièces classées.

L’un des murs de la nef dit « en arêtes de poisson » atteste de l’ancienneté de l’édifice (11è ou 12è siècle). La pierre de consécration datée de 1476, prouve qu’il a été reconstruit à cette époque.

Le retable daté de 1680 est constitué de trois travées dont le tableau central représente la transfiguration du Christ, avec, en couronnement, Dieu le Père et la colombe du Saint-Esprit.

Trois bas-reliefs d’époque Renaissance constituaient l’ancien retable. Ils représentent la crucifixion de St Pierre, la conversion de St Paul et la crucifixion du Christ.

Les fonts baptismaux, du 16è siècle, constituent la pièce la plus remarquable. La vaste cuve ovale en calcaire taillé polychrome, présente des décors en haut-relief. où l’on retrouve St Pierre et St Paul, mais aussi Ste Barbe et un Saint évêque. La cuve repose sur un piédestal central et quatre dauphins reposant sur la tête.

Parmi la statuaire, on peut remarquer notamment une Vierge à l’enfant, Saint-Michel, ainsi que Saint-Sébastien et Ste Barbe auxquels étaient dédiées des confréries de charité.

Dans le cimetière est érigé un monument Renaissance dit « des Évangélistes ». Église de Dampsmesnil Rue du bourg, Dampsmenil, 27630 Vexin-sur-Epte Vexin-sur-Epte 27630 Dampsmenil Eure Normandie L’église de Dampsmesnil est située au centre du village. Le site est accessible à tous. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

