Visite libre de l'église et du lavoir
Dimanche 18 septembre, 14h30, 18h30
Église de Cresseveuille

Église de Cresseveuille
Place de l'Eglise, 14430 Cresseveuille
Calvados Normandie
02 31 39 04 09

02 31 39 04 09 L’église repose sur un sous bassement en silex et en pierre. La nef, partie la plus ancienne, se compose de trois travées. Le choeur, qui date probablement du XVIIe s. a été réparé, regratté, et rejointoyé au début du XIXe s. Le choeur et la nef sont voûtés en planche, suivant l’usage qui était à peu près général, autrefois dans notre pays.

2022-09-18T14:30:00+02:00

2022-09-18T19:00:00+02:00

