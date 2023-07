Concert par le Duo Hylia Eglise de Coly Coly-Saint-Amand, 4 août 2023, Coly-Saint-Amand.

Coly-Saint-Amand,Dordogne

​Concert avec le Duo Hylia composé par les deux sœurs Rabatti, Roxanne au violon et Marie à la guitare classique..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . .

Eglise de Coly

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



concert with the Hylia Duo featuring the two Rabatti sisters, Roxanne on violin and Marie on classical guitar.

concierto con el dúo Hylia, formado por las dos hermanas Rabatti, Roxanne al violín y Marie a la guitarra clásica.

konzert mit dem Duo Hylia, bestehend aus den beiden Rabatti-Schwestern Roxanne an der Geige und Marie an der klassischen Gitarre.

