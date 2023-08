Exposition COEUVRES 1900 village prospère Eglise de Coeuvres Cœuvres-et-Valsery Catégories d’Évènement: Aisne

Coeuvres-et-Valsery Exposition COEUVRES 1900 village prospère Eglise de Coeuvres Cœuvres-et-Valsery, 16 septembre 2023, Cœuvres-et-Valsery. Exposition COEUVRES 1900 village prospère 16 et 17 septembre Eglise de Coeuvres Entrée libre Visite libre de l’exposition qui retrace la vie au village avec tous ses corps de métiers, ses cafés et auberges, ses fermes , son moulin et sa distillerie qui contribuaient ainsi à sa prospérité. Eglise de Coeuvres COEUVRES ET VALSERY Cœuvres-et-Valsery 02600 Aisne 03 23 55 82 30 http://www.commune.coeuvres@wanadoo.fr Eglise classée MH, construite du XIIe aux XVIème siècle. Particularité 2 nefs. Présence de parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

