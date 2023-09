Cet évènement est passé Visite de l’église de Cintegabelle et animations autour de l’orgue Eglise de Cintegabelle Cintegabelle Catégories d’Évènement: Cintegabelle

Haute-Garonne Visite de l’église de Cintegabelle et animations autour de l’orgue Eglise de Cintegabelle Cintegabelle, 16 septembre 2023, Cintegabelle. Visite de l’église de Cintegabelle et animations autour de l’orgue Samedi 16 septembre, 09h00 Eglise de Cintegabelle Eglise de Cintegabelle 31550 Cintegabelle Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Cintegabelle, Haute-Garonne Autres Lieu Eglise de Cintegabelle Adresse 31550 Cintegabelle Ville Cintegabelle Departement Haute-Garonne Lieu Ville Eglise de Cintegabelle Cintegabelle latitude longitude 43.314105;1.531351

Eglise de Cintegabelle Cintegabelle Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cintegabelle/