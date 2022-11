Concert Trompes de chasse et Orgue à Cintegabelle, dimanche 20 novembre 2022 à 17h Eglise de Cintegabelle Cintegabelle Catégories d’évènement: Cintegabelle

Concert Trompes de chasse et Orgue à Cintegabelle, dimanche 20 novembre 2022 à 17h Eglise de Cintegabelle, 20 novembre 2022, Cintegabelle. Concert Trompes de chasse et Orgue à Cintegabelle, dimanche 20 novembre 2022 à 17h Dimanche 20 novembre, 17h00 Eglise de Cintegabelle

Libre participation

Dimanche 20 novembre 2022 à 17 h aura lieu un concert trompes de chasse et orgue dans le cadre de la 128e Heure musicale à l’Orgue historique de Cintegabelle. Eglise de Cintegabelle Cintegabelle Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.sentagabelarecords.com/cintegabelle »}, {« link »: « http://egliseetorgue.wix.com/cintegabelle »}] Dimanche, 20 novembre 2022 à 17 heures aura lieu un concert trompes de chasse et orgue dans le cadre de la 128e Heure musicale à l’Orgue historique de Cintegabelle. Au programme des œuvres du répertoire traditionnel et baroque.

Les artistes de ce concert seront

– le quatuor de trompes de chasse RALLYE DEUX ETANGS du pays basque – Emmanuel Schublin organiste titulaire de l’orgue historique de Cintegabelle et de la Cathédrale de Lombez. Concert avec vidéo sur grand écran dans l’église permettant de voir les artistes jouer à la tribune de l’orgue. Libre participation à l’entrée du concert et réservations (facultatif) cliquez ici : www.sentagabelarecords.com/cintegabelle

Église de la Nativité de Notre-Dame, Paroisse de Cintegabelle

Plus d’informations : egliseetorgue.wix.com/cintegabelle | 06.09.31.83.42

