Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Ensemble Chantons Noël Eglise de Chérencé-le-Héron Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 20 décembre 2023 19:30, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,Manche Chorale participative. Gratuit.

Église de Chérencé-le-Héron.

2023-12-20 19:30:00 fin : 2023-12-20 . .

Eglise de Chérencé-le-Héron

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie



Participatory choir. Free admission.

Chérencé-le-Héron church Coro participativo. Entrada gratuita.

Iglesia de Chérencé-le-Héron Chor zum Mitmachen. Die Teilnahme ist kostenlos.

