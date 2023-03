Musique et chants du Moyen Âge et de la Renaissance Eglise de Chécy Chécy Catégories d’Évènement: Chécy

Musique et chants du Moyen Âge et de la Renaissance Eglise de Chécy, 19 mai 2023, Chécy. Musique et chants du Moyen Âge et de la Renaissance Vendredi 19 mai, 19h00 Eglise de Chécy L’entrée est gratuite Musique et chants du Moyen Âge et de la Renaissance, par le quatuor « In-Auditus » composé de quatre musiciens venus spécialement d’Allemagne pour cette occasion. Originaire d’Ilvesheim, commune jumelée avec Chécy, Angela Holzschuh avait à cœur de venir jouer un jour pour le public de Chécy. La rencontre du jumelage organisée à l’Ascension lui en donne l’occasion. Elle jouera accompagnée de Marion E. Bücher-Herbst, Nikolaus Bücher et Steffen Bücher.

Ils joueront différents morceaux alliant le chant, la flûte, la harpe et le violoncelle, et notamment des morceaux du célèbre Llibre vermell de Montserrat, des Laudae italiennes, dont les créateurs étaient pour la plupart anonymes, mais aussi des œuvres de compositeurs bien connus tels qu’Alfonso el Sabio (1221-1284) et Serafino Razzi (1531-1611). Eglise de Chécy Eglise de Chécy Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

