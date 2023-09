Cet évènement est passé Visites Découverte de l’église de Chauriat Eglise de Chauriat Chauriat Catégories d’Évènement: Chauriat

Eglise de Chauriat Chauriat, 15 septembre 2023, Chauriat. Visites Découverte de l'église de Chauriat 15 et 16 septembre Eglise de Chauriat gratuit Vendredi 15 septembre : 20h30

Découverte en semi-nocturne et aux lumières du mobilier et des chapiteaux de l’Eglise. Samedi 16 septembre: 10 h & 13 h

Visite guidée de l'Eglise, trésor de l'Art Roman Auvergnat Rendez-vous sous la halle aux blés, place Lafayette Eglise de Chauriat 63117 Chauriat Chauriat 63115 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473629595

2023-09-15T20:30:00+02:00 – 2023-09-15T21:30:00+02:00

2023-09-15T20:30:00+02:00 – 2023-09-15T21:30:00+02:00
2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:00:00+02:00

