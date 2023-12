Concert de Noël à Chauray Église de Chauray Chauray, 15 décembre 2023 20:30, Chauray.

Chauray,Deux-Sèvres

Un concert de Noël vous sera proposé par Chauray Vocal à l’église de Chauray le 15 décembre 2023 à 20h30..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

Église de Chauray

Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A Christmas concert by Chauray Vocal will be held at the Chauray church on December 15, 2023 at 8:30 pm.

Chauray Vocal ofrecerá un concierto de Navidad en la iglesia de Chauray el 15 de diciembre de 2023 a las 20.30 horas.

Ein Weihnachtskonzert wird Ihnen von Chauray Vocal in der Kirche von Chauray am 15. Dezember 2023 um 20:30 Uhr geboten.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Niort Marais Poitevin